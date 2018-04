Piana : capannori



La commedia in vernacolo lucchese "Agenzia Matrimoniale" ad Artè

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:31

Nuovo appuntamento della rassegna dedicata al teatro amatoriale della stagione 2018 del teatro Artè di Capannori promossa dal Comune con l'organizzazione e la direzione artistica di Battista Ceragioli Management. Venerdì 13 aprile alle ore 21.15 la Compagnia Teatrale Invicta andrà in scena con lo spettacolo Agenzia matrimoniale. Mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti, commedia comico brillante in tre atti di Stefano Palmucci riveduta in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini.



La vicenda narra di due fratelli: Lieto, single alla ricerca dell'anima gemella e Libero, vessato da una moglie ed una suocera in cerca di una badante. Il fatto che entrambi si rivolgano alla stessa agenzia per trovare uno la moglie e l'altro la badante, scatenerà un susseguirsi di scoppiettanti equivoci e spassosi fraintendimenti. Naturalmente l'Agenzia invierà l'aspirante sposina al fratello maritato e l'aspirante badante al fratello single creando una serie infinita di malintesi, anche perché il fratello maritato si guarderà bene dal chiarire l'equivoco per non disdegnare le attenzioni dell'attraente ragazza. In un crescendo di sotterfugi, bugie e tentativi di adulterio, la vicenda si dipana brillantemente coinvolgendo una galleria di strampalati e divertenti protagonisti verso l'immancabile lieto fine. Un'occasione per riflettere, divertendosi, sui repentini cambiamenti che ci sono stati nelle tecniche di approccio tra i sessi nelle ultime generazioni.



Il biglietto di ingresso è di 8 euro interno, 6 euro ridotto (over 65 e ragazzi sotto i 16 anni). Per informazioni tel 392 3409380teatrocapannori@gmail.com