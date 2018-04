Piana



Lammari, mercoledì il funerale di Davide Surace

lunedì, 2 aprile 2018, 19:14

di eliseo biancalana

Si terrà alla chiesa di Lammari, mercoledì 4 aprile alle 16,30, il funerale di Davide Surace, il giovane di 26 anni morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale all'incrocio tra via dell'Ave Maria e via Vecchia Pesciatina. Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, ha espresso il suo cordoglio per l'accaduto.

"Ieri sera c'è stata un'altra giovane vittima della strada, Davide Surace, ventisei anni, e provo profonda tristezza e profonda rabbia – ha scritto il primo cittadino –. Anzitutto, mando un abbraccio forte e sentito alla famiglia e a tutte le persone che gli vogliono bene, perché il dolore per la perdita di qualcuno che si ama è qualcosa che si conosce soltanto dopo averlo provato. Sono inoltre sempre più convinto che una campagna per la sicurezza stradale sia necessaria. Troppe distrazioni quando siamo alla guida, e quel piede sull'acceleratore... chi di noi rispetta sempre i limiti di velocità che ci insegnano a scuola guida alzi la mano. Penso quasi nessuno. C'è bisogno di una riflessione collettiva sul come si guida e su come possiamo proteggere noi stessi e gli altri in strada. Altrimenti poi possiamo fare mille discorsi, ma resta il punto che siamo tutti bravi a filosofeggiare ma poi alla prova dei fatti può succedere a chiunque. Rieduchiamoci".

Surace lavorava presso il bistrot Undici Undici in piazza Antelminelli. Il locale è stato oggi chiuso per lutto (foto) e i proprietari hanno diffuso sui social un messaggio di cordoglio per il giovane scomparso. Intanto continuano gli approfondimenti delle forze dell'ordine: i carabinieri sono infatti tornati oggi sul luogo dell'incidente per effettuare ulteriori rilievi.