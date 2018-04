Piana



Lavori pubblici a Porcari, avanti con la sicurezza stradale e delle scuole

giovedì, 5 aprile 2018, 10:56

Giorni intensi a Porcari sul fronte dei lavori pubblici. Ordinaria amministrazione, si potrebbe dire, ma parliamo di interventi molto attesi dai cittadini. Andiamo per ordine.

Via Galgani

Da tempo i residenti di Rughi chiedevamo al Comune di fare qualcosa per migliorare la mobilità in via Galgani. E attingendo all'avanzo di gestione 2017, l'ormai famoso "tesoretto", l'amministrazione Fornaciari ha finalmente potuto mettere mano a quel tratto di strada di circa 55 metri che presentava sul lato sud un dislivello che rendeva la sede stradale molto stretta e quindi di non facile percorribilità per pedoni e ciclisti. Adesso, grazie ad un intervento costato circa 20 mila euro, la sede stradale è stata allargata e messa in sicurezza. Si è provveduto all'escavazione del fosso laterale dove è stato sistemata una nuova tubazione per la regimazione delle acque. Inoltre, è stata prevista una griglia dsi scolo per drenare le acque di superficie.

"Era un lavoro che ci eravamo impegnati a fare in campagna elettorale – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi –, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale in paese. Ricordo a questo proposito l'estensione della rete dei marciapiedi realizzata l'estate scorsa, i dossi in alcune vie di scorrimento ritenute più pericolose e l'imminente creazione di una Ztl per eliminare soprattutto il traffico pesante da alcune zone".

La scuola E. Pea

Si è concluso nei tempi previsti l'intervento sul piazzale davanti al nuovo ingresso della Scuola "Enrico Pea". La ditta incaricata ha eliminato il ristagno d'acqua e realizzato una ulteriore griglia per lo scolo delle acque piovane. Infine è stato posato un nuovo strato di asfalto. Migliorie anche per quanto riguarda l'edificio, dove sono state realizzate una serie di griglie motorizzate per regolare il flusso di luce all'interno delle aule.

Asfaltature

Infine, l'amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi di ordinaria manutenzione di quelle strade del paese deteriorate dalle ingenti piogge invernali e la nevicata dello scorso 2 marzo. Fra queste segnaliamo le nuove asfaltature in via Giuseppe Lazzareschi (già via di Lucia), interessata al passaggio di mezzi pesanti e dunque particolarmente dissestata.