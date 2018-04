Piana



Lutto nel mondo dell'imprenditoria lucchese per la scomparsa di Gianfranco Tarabori

venerdì, 20 aprile 2018, 21:56

Lutto nel mondo dell'imprenditoria lucchese per la scomparsa di Gianfranco Tarabori, lo storico commerciante di macchinari per l'agricoltura, con sede sulla provinciale Romana a Gossi, nel Comune di Montecarlo, scomparso all'età di 76 anni giovedì sera. I funerali si svolgeranno sabato 21 aprile, alle ore 16 presso la chiesa di Badia Pozzeveri dove verrà celebrata la Santa Messa officiata dal Vescovo di Lucca Italo Castellani, la tumulazione avverrà nel cimitero di Altopascio.Con il padre Aladino, negli anni Sessanta, aveva cominciato come rivenditore di Vespe Piaggio. Poi fondò l'impresa attuale, nel 1969, conosciuta in tutta la Toscana e non solo. Prima con la sede di via Gavinana a Altopascio, poi in quella attuale, a Gossi, oltre che il complesso Agrigarden a Lucca. Tantissimi gli attestati di stima e cordoglio giunti alla moglie Giuliana, ai figli Massimo, Paolo e ai nipoti Gabriele (entrato da poco in ditta per la quarta generazione della famiglia), Filippo, Lorenzo, Leonardo. Gianfranco Tarabori era molto noto e attivo anche nel volontariato.