Piana



M5S Capannori: "Hangar militare Tassignano: il non coraggio del sindaco Menesini"

sabato, 14 aprile 2018, 16:25

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Capannori prende atto del non coraggio del sindaco Menesini, che accusa lo stesso gruppo di non aver votato in consiglio comunale l'ordine del giorno contro l'Hangar militare in previsione presso l'aeroporto di Tassignano definendo il Movimento 5 Stelle privo di coraggio.

"Purtroppo - si legge in una nota - per la mancanza di coraggio del Sindaco, lo stesso non ha informato il consiglio comunale, alla data di agosto 2017, che era giunta in comune la richiesta di verifica urbanistica dell'esercito per il prospettato Hangar a servizio delle forze armate. Purtroppo per la mancanza di coraggio del sindaco lo stesso non ha informato il consiglio comunale che ad ottobre 2017 si è svolto l'incontro tecnico tra Regione Toscana, comune e Ministero Difesa, per la definizione del progetto al momento "contestato" dal sindaco. Purtroppo per la mancanza di coraggio del sindaco lo stesso non ha informato il consiglio comunale che nel giorno 18 aprile 2018 ci sarà l'incontro presso al Regione Toscana per definire la pratica Hangar quando il comune ne era a conoscenza dal 13 marzo 2018. Purtroppo per la mancanza di coraggio del Sindaco, lo stesso ha fatto convocare un consiglio straordinario l'11 aprile per il giorno 13 aprile".

"E cosa pretende il presidente di Ppovincia nonchè sindaco? Di cavarsela definendoci privi di coraggio? - prosegue la nota - Le discussioni vanno affrontate nell'interesse della comunità, informando i consiglieri non al momento del bisogno "istituzionale" e pretendendo l'unanimità solo per un disegno personalistico ed oneroso quale quello di voler rimettere in piedi una società (quella che ha gestito "meravigliosamente" l'aeroporto di Tassignano) provando all'ultimo secondo di contrastare un'opera di competenza esclusivamente statale (Ministero della Difesa) cercando di buttare fumo negli occhi alle minoranze. Noi a questo giochino non ci prestiamo e contestiamo sia nel metodo che nel merito l'odg che la maggioranza ha portato in discussione in consiglio comunale".

"L'astensione - continua - nella votazione è invece stata una vera e propria dimostrazione di coraggio. Il coraggio di non farsi tirare per la giacchetta e di non mollare il punto su una gestione fallimentare dell'aeroporto. Il coraggio che è mancato al sindaco Menesini, che una volta condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per danno erariale, non ha saputo fare un comunicato stampa con il quale, preso atto della condanna definitiva, chiedere scusa alla cittadinanza che ancora oggi, nella sua interezza, non sa di questa circostanza".

"Signor sindaco - conclude -, basterebbe un comunicato stampa e la messa a disposizione della sentenza con tutte le motivazioni, solo in quel caso potremmo esclamare che Capannori c'è".