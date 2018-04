Piana



Marchi (Energie per l'Italia) denuncia: "La Via Romana come i mattoncini delle costruzioni"

mercoledì, 25 aprile 2018, 09:17

"Chi di noi non ha giocato da bambino con le costruzioni, come ci piaceva mettere assieme quei mattoncini, e subito dopo disfarle quell’opera d’arte e in seguito ricostruirla magari in maniera migliore.

Questo piccolo aneddoto, ricorda quello che stanno facendo sulla Francigena Greenway, prima costruiscono e poi disfanno, ed in seguito con alcune modifiche costruiscono nuovamente – parole di Giovanni Marchi consigliere comunale del Gruppo misto Energie Per l’Italia di Capannori – Da troppo tempo ormai i lavori sono iniziati sulla via Romana, le attività per la realizzazione della ciclabile vanno avanti a singhiozzo, e i cittadini vivono nel disagio costantemente e giornalmente.

Capiamo, che la ditta che ha i lavori in appalto, non essendo del luogo ha bisogno di ricongiungersi con le proprie famiglie, però, chi ne risente sono i residenti della zona, che hanno vissuto per parecchio tempo nella melma e nella fanghiglia, mentre la data di consegna lavori si avvicinava e continua ad avvicinarsi inesorabilmente.

Molte famiglie, - prosegue Marchi – che hanno ragazzi in età adolescenziale, si lamentano del cantiere non adeguatamente segnalato e protetto, dove nella futura ciclabile attualmente in costruzione, non dovrebbero circolare ne pedoni né velocipedi, essendo ancora un cantiere attivo ed essendo questa zona in continuo adeguamento, dal cordolo che come dicevo in precedenza vi sono state messe le mani più volte per apportare modifiche, ai pozzetti per i lampioni, alle attrezzature e materiali della ditta.

Il cordolo, tra la ciclabile e la carreggiata con spigolo vivo, non arrotondato è uno dei problemi che viene costantemente segnalato, in quanto molti residenti hanno dovuto sostituire le gomme della propria auto dopo l’urto, questo per scansare macchine che provengono dal senso opposto essendo la strada troppo stretta.

La zona parcheggio lato nord, dove il passeggero o il conducente a seconda di come verrà collocata l’auto, avrà problemi non indifferenti a scendere e montare in macchina, in quanto lo stallo di sosta è troppo a ridosso dei muri di recinzione delle abitazioni.

La fossa lato sud, - prosegue Marchi - di proprietà del genio civile, ma competente per la pulizia, da quello che ci risulta del Consorzio del Bientina (dal quale immancabilmente arrivano le cartelle di pagamento) ha bisogno di essere pulita radicalmente, così che l’acqua possa defluire e non allagare i terreni a sud della Romana.

Un comune attento all’ambiente e primo in tutto, mi sembra che non abbia però molta cura degli alberi che vengono sradicati lungo la via, tutti sappiamo che l’operazione diventa agevole anche per le piante abbastanza mature e attecchiscono, se vengono asportate con il loro pane di terra. Cosa che purtroppo è quasi impossibile fare lungo la via Romana, essendo le piante asportate sui cigli delle fosse, e di conseguenza la ditta è impossibilitata nel poter fare un lavoro a regola d’arte- Queste, poi dopo essere asportate, dovrebbero essere ripiantate nella zona di Santa Margherita preso il magazzino comunale, ma certamente, avranno una problematica di attecchimento, sia perché non hanno un pane di terra sufficiente, sia perché il lavoro è stato commissionato ora dall’amministrazione, quando le piante non sono più in riposo vegetativo. Di conseguenza saranno buttati al vento altri soldi dei cittadini.

Questi sono, rimangono e rimarranno alcune problematiche di questa strada, un’opera che dovrà collegare l’Ospedale San Luca con il centro di Capannori e che ha una previsione di spesa di 752 mila euro, finanziata per 60% dalla Regione Toscana e per la restante quota dai comuni beneficiari del finanziamento ripartiti per Capannori, circa 200 euro e per Lucca per circa 90 mila euro, - conclude Marchi - che se proprio questa ciclabile, doveva essere fatta, che vada almeno incontro alle esigenze dei cittadini".