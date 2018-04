Piana : capannori



Menesini nelle frazioni per dialogare con i cittadini

venerdì, 20 aprile 2018, 13:07

Prenderà il via da San Ginese con una iniziativa in programma lunedì 23 aprile alle ore 21 alla scuola primaria, il secondo ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco".

Il sindaco Luca Menesini farà un nuovo tour nelle frazioni del territorio per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nelle varie aree del territorio e per rispondere alle varie questioni che i partecipanti vorranno porre. A San Ginese in particolare si parlerà dei lavori che riguardano il metano, l'acquedotto e le asfaltature.

"Faccia a faccia col sindaco – dice il primo cittadino di Capannori – ha l'obiettivo di mantenere un filo diretto con la comunità in modo da conoscere in modo preciso e puntuale le necessità e i bisogni che emergono nei vari paesi e di illustrare i progetti già realizzati, in corso o di prossima realizzazione da parte dell'amministrazione nei vari territori. Il confronto diretto con le persone, andare a vedere sul territorio i temi che i cittadini pongono e dialogare con tutti per condividere progettualità e costruire insieme una città bella, sostenibile, e che sappia dare risposte concrete ai bisogni di chi la vive è obiettivo primario della nostra amministrazione. La partecipazione civica è infatti fondamentale affinché i territori facciano un salto di qualità e raggiungere così traguardi ancora più alti".

Entro l'estate il tour del primo cittadino toccherà tutte le frazioni.

Intanto sono stati messi in calendario i primi quattro incontri, tutti in programma alle ore 21: lunedì 23 aprile San Ginese; giovedì 26 aprile San Colombano, mercoledì 2 maggio Colle di Compito, martedì 8 maggio Lappato.