Piana



Nuovi alberi al liceo scientifico "Majorana" di Capannori

sabato, 14 aprile 2018, 10:45

Dagli ex alunni della classe 5B del liceo scientifico "Majorana" di Capannori arriva un gesto di sensibilità ambientale. Dopo che nei mesi scorsi è stato abbattuto per motivi di sicurezza un vecchio albero cui erano particolarmente affezionati, che si trovava nell'area esterna della scuola, hanno deciso di piantumare nuovi arbusti. Così, dopo aver concordato l'intervento con il dirigente scolastico, Luigi Lippi, e ottenuta la collaborazione del Comune di Capannori, si sono autofinanziati per procurarsi dieci alberi tra cui ginkgo biloba e aceri.

Ieri (venerdì) si sono rimboccati le maniche e, coadiuvati dalla professoressa Marisa Reni e da una squadra di cantonieri, hanno posto in opera l'intervento. Sul posto era presente anche l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi.

"Un bel gesto da parte dei ragazzi che non solo hanno dimostrato attenzione all'ambiente ma anche attaccamento al liceo che li ha formati – commenta l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi-. L'amministrazione comunale ha supportato ben volentieri questo intervento che contribuisce a riqualificare l'area all'aperto del 'Majorana' dove gli studenti svolgono numerose attività. Ringrazio inoltre il dirigente scolastico Lippi che anche in questa occasione ha dimostrato attenzione al miglioramento del liceo".

A fine mattinata, al termine dell'opera, i ragazzi che frequentavano la 5B lo scorso anno scolastico sono stati soddisfatti del lavoro. Un lavoro di fatica ma che li ha gratificati.