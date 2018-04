Piana



Open Day al nido d’infanzia Alice di Porcari

giovedì, 12 aprile 2018, 10:45

Il Nido d’Infanzia “Alice” di via Boccaione a Porcari apre le porte alle famiglie con un Open Day previsto per sabato 14 aprile, dalle 16 alle 18. Per i genitori che iscriveranno i propri figli per ‘anno educativo 2018-2019 nella giornata dell’“Open Day” la quota d’iscrizione sarà ridotta del 50%. Sarà comunque possibile iscrivere i bambini in qualsiasi momento, previo appuntamento con le responsabili della struttura.

Alice è una strutture privata per la prima infanzia, in ogni caso autorizzata e accreditata, fra le più qualificate in Toscana. Gestito dalla Cooperativa Iris del Consorzio “So&Co”, può accogliere bambini da 0 a 36 mesi ed è convenzionato con il Comune, che mette a disposizione buoni servizio che possono coprire fino al 65% della retta prevista, il nido è inserito nei progetti regionali e zonali di controllo della qualità dei servizi.

“Con il Nido d’Infanzia Alice - afferma Fabrizia Rimanti, assessora alla Scuola del Comune di Porcari - il territorio comunale è in grado di offrire una proposta educativa e d’istruzione completa, che va da 0 a 18 anni. Accogliamo infatti tutti gli ordini di scuola fino alla secondaria di secondo grado. Il Nido d’Infanzia, oltre a rappresentare un’opportunità educativa per i bambini, costituisce senza dubbio una risposta alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. Non a caso la struttura ha recentemente realizzato convenzioni anche con importanti aziende del territorio a sostegno delle mamme e papà dipendenti di queste imprese”.

Proprio nella direzione di sostenere le famiglie nel compito educativo, il nido “Alice” offre moduli orari diversificati, che vanno dalle 7,30 alle 18,30.