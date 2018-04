Presentato il progetto 'Il consiglio degli studenti' a Capannori

Altri articoli in Piana

E' stato identificato l'uomo che aveva abbandonato in via Firenze, vicino al magazzino comunale e di fianco ai cassonetti gialli utilizzati per la raccolta dei vestiti usati, un divano e alcune poltrone. L'uomo, residente a Porcari, è stato filmato grazie al sistema di videosorveglianza ambientale "No dumping", e riceverà a...

Dopo lo strepitoso successo della scorsa edizione con più di 17mila presenze, domenica 29 aprile torna la Marcia delle Ville, la gara podistica non competitiva, tra le più importanti della regione, promossa dall'associazione sportiva Marciatori Marliesi

Da oggi partirà la raccolta fondi per il ricorso affiancata da una campagna informativa per portare a conoscenza della presenza della ditta in via del Palazzaccio anche agli abitanti che ancora non ne sanno nulla. Così i rappresentanti del Comitato andranno, di porta in porta, a parlare con le persone

Con la sezione -in tour e gli spettacoli a grandi richiesta portati in scena a Pisa, La Spezia, a Santa Croce Sull'Arno e a Castelnuovo Magra si è concluso il Festival che ha battuto tutti i record, portando a teatro oltre 5 mila persone, di cui quasi 4 mila fra...

Protagoniste saranno quattro delle più importanti squadre italiane: i padroni di casa Warriors Baskin Capannori, Caorso baskin team (di Caorso in provincia di Piacenza), una delle formazioni più vecchie, la Polisportiva Oratorio S. Ilario di Cremona, che ha partecipato alle finali nazionali di baskin, e la Lupo Baskin Pesaro, anch'essa...

È Tofori il paese che quest’anno ospiterà le celebrazioni di Capannori della Festa della Liberazione. La cerimonia, promossa dal Comune di Capannori con la collaborazione della comunità di Tofori, si svolgerà a partire dalle ore 10.30 alla chiesa di Santa Maria Assunta