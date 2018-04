Piana : altopascio



Proseguono i controlli della municipale: due espulsioni ad Altopascio

martedì, 17 aprile 2018, 14:58

Continuano i controlli della polizia municipale sul territorio di Altopascio, che nella giornata di ieri hanno portato all'espulsione di due cittadini stranieri non comunitari. Gli agenti sono intervenuti in un'attività ricettiva del paese, grazie anche alla collaborazione dell'ufficio immigrazione della questura di Lucca, per controllare chi fosse alloggiato all'interno. L'operazione rientra tra le verifiche periodiche effettuate anche nei confronti di alberghi, affittacamere e residence per prevenire e scoraggiare l'illegalità.

Per l'uomo, di nazionalità brasiliana, è stato emesso un provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale, mentre la donna, di nazionalità cinese, è stata accompagnata a Roma per le successive procedure finalizzate all'espulsione.