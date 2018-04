Piana : altopascio



Quattro su quattro per il Tau Calcio Altopascio

lunedì, 9 aprile 2018, 16:22

Quattro su quattro. È questo il bilancio del primo weekend di campionato dopo la pausa pasquale per il Tau Calcio Altopascio. Tutte le formazioni hanno vinto, portando a casa, complessivamente, 19 reti.

Gli Allievi Elite vincono contro il Maliseti Tobbianese con le due reti di Garunja e Niccolai.

Una partita tesa, conclusa con una bella e meritata vittoria per gli amaranto. I ragazzi di Gandini restano in quinta posizione con 41 punti. Prossimo appuntamento contro l'Aquila Montevarchi.

Tau Calcio – Maliseti Tobbianese: 2-1

Formazione Tau Calcio: Donati, Collecchi, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Gaddini, Barsanti, Giovannetti, Grasso, Pellicci, Pini, Petrilli, Luisotti, Sina.

Formazione Maliseti Tobbianese: Varosi, Braccini, Gabrielli, Cecchi, Mariotti, De bonis, Breschi, Chiti, Corso, Leporatti, Tartaglia, Inguaggiato, Brestolini, Vianello, Capitano, Dondini.

Reti: Garunja (T), Niccolai (T), Leporatti (MT).

Ottima prova per gli Allievi B di mister Giuli che segnano 6 reti al Mazzola Valdarbia. Dopo la prima rete di Beccani, nel primo tempo, il match si è poi concentrato tutto nella ripresa. Il Mazzola Valdarbia riesce a pareggiare, ma gli amaranto non lasciano scampo e fanno incetta di gol. Bel quarto posto per i ragazzi del Tau, con 50 punti, che si preparano ad affrontare la Sestese.

Mazzola Valdarbia – Tau Calcio: 2-6

Formazione Mazzola Valdarbia: Tafarella, Campagnese, Fiorenza, Meiattini, Borsi, Pallecchi, Pajaziti, Belardinelli, Ulivieri, Mozzillo, Bellavista, Brenci, Bertoncini, Centri, Saccocci, Mario, Marzocchi, Montagnani.

Formazione Tau Calcio: Banti, Magini, Muccioli, Rombi, Barsaglini, Federigi, Marcellusi, Magini, Amato, Pratesi, Beccani, Martini, Mei, Spitale, Sabia.

Reti: Beccani (T), Beccani (T), Borsi (MV), Ulivieri (MV), Marcellusi (T), Beccani (T), Amato (T), Spitale (T).

Incontro a senso unico, invece, quello dei Giovanissimi Elite contro il Maliseti Tobbianese, finito sul 4 a 0 per gli amaranto. La squadra di mister Pucci si conferma al secondo posto in classifica con 60 punti, a sette punti di distanza dalla Sestese. Concentrazione al massimo per il prossimo match contro la Floria 2000.

Maliseti Tobbianese – Tau Calcio: 0-4

Formazione Maliseti Tobbianese: Malucchi, Dedja, Caciagli, Amerini, Pagli, Alam juhaer, Sirna, Ghianni, Tarallo, Robi, Caca, Guidotti, Gaggioli, Maccelli, De Stefano, D'Pnofrio, Cambi, Zandomenego.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Pallanti, Amorusi, Lartini, Caparrini, Bachini, Silvano, Menconi, D'Andrea Pisani, Tavanti, Di biagio, Lentini, Vivai, Barbato, Di Vita, Selmi, Bartolini.

Reti: Menconi, Tavanti, Selmi, Caparrini.

Ancora una vittoria, infine, per i Giovanissimi B di mister Barsotti che hanno già il campionato in tasca. Ancora contro la Folgore Segromigno, infatti, gli amaranto hanno collezionato 7 reti che li confermano al primo posto in classifica con 69 punti. La prossima settimana in campo contro la Folgor Marlia.

Folgore Segromigno – Tau Calcio: 0-7

Formazione Folgore Segromigno: Lazzareschi, Cipriani, Ippia, El Mahdi, Genovali Del Debbio, Martini, Menesini, Bigongiari, Vannucci, Vassalle, Bernardi, Lorenzetti, Baci, Mattoli, Del Basso.

Formazione Tau Calcio: Calu, Giannotti, Lleshi, Birindelli, Ramku, Oliva, Tusa, Cecilia, Ceraolo, Gigante, Domini, Carmignani, Ceccarelli, Quilici, Rocco, Tognetti.

Reti: Tusa, Ceraolo (3), Domini, Cecilia.