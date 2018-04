Ricci (FdI): "Sull'asilo di Lammari è calato il silenzio assoluto"

Altri articoli in Piana

venerdì, 13 aprile 2018, 10:44

Bama nell'ultimo incontro stagionale domani pomeriggio, sul parquet della Juve Pontedera. Tutte le gare dell'ultimo turno sono in contemporanea per impedire a chicchessìa di fare calcoli in base alla posizione in classifica

giovedì, 12 aprile 2018, 13:26

Massimo Braccini, coordinatore nazionale della Fiom del gruppo Snaitech, commenta la cessione dell'azienda alla multinazionale Playtech Plc

giovedì, 12 aprile 2018, 13:13

Ascit cede all'azienda tutta la carta raccolta da cittadini e aziende, che la trasforma in nuovo prodotto. In programma la costruzione di una piattaforma per il riciclo della carta da macero

giovedì, 12 aprile 2018, 10:57

Anche quest'anno il sipario è sceso sul “Palio del Biroldo”, evento gastronomico al terzo anno di edizioni, che si è tenuto a Marlia domenica 8 aprile dalla mattina al tramonto con grande successo di partecipazione e di consensi

giovedì, 12 aprile 2018, 10:45

Il Nido d’Infanzia “Alice” di via Boccaione a Porcari apre le porte alle famiglie con un Open Day previsto per sabato 14 aprile, dalle 16 alle 18. Per i genitori che iscriveranno i propri figli per ‘anno educativo 2018-2019 nella giornata dell’“Open Day” la quota d’iscrizione sarà ridotta del 50...

giovedì, 12 aprile 2018, 09:58

Il giovane nella notte del 31 marzo era stato incrociato a Massa e Cozzile da una pattuglia del nucleo operativo di Montecatini, mentre viaggiava su una Land Cruiser guidata da un complice non ancora identificato. I due avevano precipitosamente abbandonato il mezzo, risultato rubato la stessa notte a Capannori ai...