Rotatoria di Carbonata, a breve ripartiranno i lavori

giovedì, 19 aprile 2018, 16:04

I lavori alla rotatoria di Badia Pozzeveri, in località Carbonata, ripartiranno a breve, non appena l'ufficio tecnico avrà espletato le pratiche per affidare il cantiere alla seconda ditta classificata. L'impresa fratelli Gliori srl, vincitrice della procedura di gara, ha infatti comunicato pochi giorni fa all'amministrazione comunale la messa in liquidazione della società, chiedendo di conseguenza la risoluzione del contratto in essere con il Comune per la realizzazione della rotatoria, che sorgerà sulla via Romana all'altezza di via di Tappo, i cui lavori sono cominciati nella prima settimana di marzo.

Con questa comunicazione, l'amministrazione comunale intende quindi informare i cittadini sul perché attualmente il cantiere sia fermo, garantendo loro la ripartenza dei lavori in tempi brevi: l'ufficio tecnico sta già effettuando in questi giorni i dovuti sopralluoghi e procederà alla firma del nuovo contratto con la seconda classificata. Il Comune riscuoterà un indennizzo da parte dell’impresa fratelli Gliori per il mancato adempimento del contratto.