Rubano due escavatori in una ditta: è caccia ai ladri

lunedì, 9 aprile 2018, 17:02

"La sicurezza stradale non si raggiunge con la propaganda sui media. Mentre a Lammari continuano gli incidenti, l'amministrazione continua a fare annunci sui media che tali rimangono" lo dichiara Gianluca Lommori di Fratelli d'Italia Capannori

lunedì, 9 aprile 2018, 16:46

Paesi più vivibili grazie a un minor inquinamento acustico ed atmosferico e a una migliore sicurezza stradale. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che ha avviato un piano per la delocalizzazione delle aree di sosta delle attività di servizio alla logistica

lunedì, 9 aprile 2018, 16:22

Quattro su quattro. È questo il bilancio del primo weekend di campionato dopo la pausa pasquale per il Tau Calcio Altopascio. Tutte le formazioni hanno vinto, portando a casa, complessivamente, 19 reti

lunedì, 9 aprile 2018, 08:55

Giuseppe Piazza, coach del Cmb Lucca e della Nazionale femminile Under 17, terrà una lezione alle ragazze del Basket femminile Porcari. L’appuntamento è in programma stasera, lunedì 9 aprile, dalle 19 alle 21, al Palasuore di via Carrara dove l’allenatore avrà come allieve le giocatrici della squadra Under 16

domenica, 8 aprile 2018, 16:17

Salvare i posti di lavoro: è questo l’obiettivo della Cgil, da tempo impegnata per la vicenda Toscana Pane, una realtà importante del territorio altopascese, sia per il marchio e la storia che rappresenta, sia per i livelli occupazionali

domenica, 8 aprile 2018, 11:44

Un match sulla carta impari che le rosablu sono però riuscite a tenere in bilico fino all'ultimo giro di lancette. Altopascesi, prive di capitan Salvioni, sempre all'inseguimento delle maremmane, senza però mai mollare di un centimetro