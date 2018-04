Piana : altopascio



Scomparsa Gianfranco Tarabori, il pensiero del sindaco e dell’amministrazione di Altopascio

venerdì, 20 aprile 2018, 17:29

“È morto Gianfranco Tarabori e con lui se ne va anche un pezzetto di tutti noi, della nostra comunità, del nostro paese, Altopascio, per il quale ha sempre fatto tanto.

Gianfranco rientra in quella tipologia di persone che quando le incontri non le scordi più: un uomo speciale, lungimirante, capace di costruire un’eccellenza imprenditoriale, la Tarabori srl, che nel suo settore è una delle migliori d’Italia, sempre disponibile a fare qualcosa per il territorio e, soprattutto, per le persone. Sua l’idea, per esempio, di creare l’associazione dei trattori d’epoca e di organizzare la festa della trebbiatura, oltre che di sostenere le tante iniziative sociali e di beneficienza promosse dalla parrocchia e dalla Caritas di Badia Pozzeveri.

Una persona buona, generosa e sempre presente: per me, per tutti noi, era questo Gianfranco Tarabori.

Un abbraccio grande alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale”.