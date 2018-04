Piana : capannori



Scontro tra una moto e un'auto, grave il motociclista

venerdì, 20 aprile 2018, 12:02

di gabriele muratori

Incidente stradale ad Antraccoli, questa mattina poco dopo le 10, dove un motociclista sotto i trent'anni, in via della Madonnina, a Tempagnano, di fronte al Gas Auto, durante uno scontro della sua moto contro un'altra auto, ha avuto la peggio, finendo rovinosamente a terra e riportando un grave trauma a una gamba.



Allertati e intervenuti immediatamente i soccorsi, con un'ambulanza e con l'auto medica del 118, in un primo momento hanno deciso di allertare anche l'eliambulanza Pegaso della regione Toscana per un veloce spostamento all'ospedale di Cisanello, ma in seguito è stato invece optato il momentaneo trasporto in codice rosso all'ospedale san Luca di Lucca.



Sul posto una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro e per regolare la circolazione stradale.



Il paziente ha riportato una grave emorragia e sub amputazione del femore.