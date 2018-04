Scontro tra un'auto e uno scooter, grave il centauro

Altri articoli in Piana

giovedì, 19 aprile 2018, 11:46

La stagione di prosa all’auditorium “Da Massa Carrara” a cura della Fondazione Cavanis si chiude sabato 21 aprile con “Antigone”, tragicommedia dell’arte messa in scena dalla compagnia romana “I Fiori di Bacco” in coproduzione Aidas - Accademia Internazionale Des Arts du Spectacle Compagnia Sasiski!

giovedì, 19 aprile 2018, 11:39

Questo è l'amaro commento che Franco Fanucchi, insegnante, ex assessore alla pubblica istruzione e adesso vicesindaco del comune di Porcari esprime in merito all'episodio avvenuto al Carrara di Lucca

giovedì, 19 aprile 2018, 09:03

Simone Tesi della SLC – CGIL torna a parlare della crisi di Papergroup, anche per chiarire alcune notizie uscite recentemente sulla stampa

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:02

E' successo poco dopo le 15 sul viale Europa a Lammari vicino al Mobil Bobbola. Un Tir guidato da un camionista, per cause ancora in fase di accertamento, è finito in un fosso

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:32

Miccichè:”In arrivo una importante novità per il 2019. Gli utenti che ne hanno diritto non dovranno più anticipare i soldi per le bollette Ascit che arriveranno già con importo ridotto o esentate”

mercoledì, 18 aprile 2018, 10:55

In occasione dell'arrivo degli studenti, ieri una delegazione composta dal professore di viticoltura della scuola agraria di Bordeaux, Marc Sauboiua, dalla coordinatrice del progetto "Viti" in Italia, Alessandra Menicucci e da Marco Bechini