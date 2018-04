Piana : altopascio



Sicurezza ad Altopascio, i cittadini si lamentano: "Ci vogliono più controlli"

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:30

di cinzia guidetti

Si lamentano i cittadini di Altopascio. Il problema è sempre lo stesso: la sicurezza. Adesso tra le "novità" c'è anche chi chiede passaggi in auto al distributore accanto all'uscita dell'autostrada o al semaforo del viale Europa. Rigorosamente di notte. La scusa è sempre la stessa: "Sono rimasto a piedi puoi darmi un passaggio fino a...".

"Lunedì all'una di notte circa ero fermo al semaforo del viale Europa in attesa che scattasse il verde - racconta un cittadino di Altopascio -. Avevo il finestrino abbassato perché stavo fumando una sigaretta, quando a un certo punto, dal nulla, sbucano due persone. Mi dicono che hanno la macchina in panne, che, per essere precisi, lì vicino non ho visto, e vogliono un passaggio. Chiaramente ci hanno provato. Io sono un uomo, ma una donna da sola magari potrebbe rischiare di più. Questa situazione è insostenibile, non ci sono controlli e sicuramente questi lo faranno di notte e nei giorni in cui c'è meno transito per essere sicuri di agire indisturbati". In questo caso si trattava di due italiani, ma da altri racconti degli altopascesi esiste un'altra coppia con lo stesso modus operandi, ma sono extracomunitari. Di giorno, invece, al semaforo ci sono gli extracomunitari che chiedono l'elemosina.

Qualcuno su Facebook denuncia: "Comunque i falsi autostoppisti li ho visti anch'io e fate attenzione perché si buttano in mezzo alla strada". Evidentemente con l'intento di far fermare la macchina. Quindi, per sicurezza, sempre meglio tenere le portiere chiuse.

E ancora, sempre su Facebook: "Un mesetto o due fa ero al distributore accanto all'uscita dell'autostrada e un tizio mi si è avvicinato dicendomi se lo potevo portare ad Altopascio in centro, ero sola in quel momento e il box era chiuso. Gli ho detto che il centro era vicino e a piedi faceva presto... poi è arrivata un'auto e se né andato... che strizza però!!!". Le donne da sole sono sempre quelle che rischiano di più. Tant'è che qualcuno risponde al post con: "Ci provano. Uno ti distrae mentre l'altro guarda dentro l'auto. Ci possono essere mille telecamere, puoi avere tutti gli spray al peperoncino che vuoi, ma servirà sempre a poco. Ci vogliono più controlli".

E sempre su Facebook: "Che schifo di paese che è diventato! Sporcizia ovunque, strade, parchi, giardini. Insicurezza a frequentare luoghi pubblici dopo una certa ora...".

La scorsa settimana, durante la notte, sono stati trafugati degli arredi in un bar nel pieno centro e addirittura degli escavatori in una ditta a Ponte a Pini, e le persone non si sentono più sicure per il paese, e qualcuno racconta: "Delle volte mi piace fare un aperitivo in centro. Abito poco fuori e potrei venire a piedi, ma non mi sento sicura a tornare a casa al buio, da sola, e così prendo la macchina".