Spam!: riprende il ciclo "Imprevisti e Probabilità" con la prova aperta "La soglia giardino" di Flora Vannini e Raffaele Rezzonico

giovedì, 5 aprile 2018, 11:28

Con aprile riprende a Spam! “Imprevisti e Probabilità”, un ciclo di 'prove aperte' ed incontri, in corso dal 2015, dei lavori degli artisti in residenza creativa.

Gli appuntamenti non hanno come obiettivo la presentazione al pubblico di spettacoli finiti e collaudati, bensì quello di presentare 'prove aperte' di alcuni dei lavori delle oltre 25 compagnie italiane e straniere che Spam! ospiterà in residenza nella sua sede durante il 2018. Lavori che, per arrivare al meglio al debutto ufficiale, a volte hanno bisogno del riscontro critico di gruppi di spettatori.

La prima prova aperta del 2018 sarà domenica 8 aprile alle 16.00,nella sede di Spam! in Via Don Minzoni 34, Porcari (Lucca) e verrà presentato il lavoro, giunto ormai ad una fase finale, La Soglia Giardino, una raccolta di composizioni teatrali sull’immagine del giardino chiuso da mura di/con Flora Vannini e Raffaele Rezzonico.

I posti sono limitati: consigliamo di segnalarsi scrivendo a comunicazione@spamweb.it

Sempre da un’altra parte, il giardino. Soprattutto lontano dal nero della sala teatrale dove le uniche cose vive siamo noi, qualche acaro e qualche muffa invisibile.

Se potesse arrivare un raggio di sole, se potesse entrare il vento, se scoprissimo un torrente sotto il linoleum, forse allora potrebbe nascere qualcosa. Non è possibile.

Sì, non è possibile, ma se entrasse un pettirosso, una farfalla, una nonna, una tortora, un leone. Se fosse possibile allora…

Perché ora, in questa zuppa presente, potremmo essere un po’ stanchi di ascoltare tutto ciò che dice ‘non è possibile, non è possibile’. Anche se non è possibile.

Oggi la Soglia Giardino raccoglie tre composizioni di parole, movimenti e suoni che provano a ricostruire in modo personale e indiziario l’origine di tre giardini: quello che nasce nel chiuso della nostra mente, della nostra stanza; quello a cui si accede attraverso la decifrazione della scrittura sacra; quello tessuto dalla materia mobile della nostra memoria individuale.

Note degli autori:

Dopo molti anni di coreografie in cui ho eseguito movimenti che venivano scritti su di me da qualcun altro, mi interessava indagare il movimento che nasce e che muore nel momento effimero del giardino e che non può essere fissato e congelato dalla scrittura. E cercare una via per iniziare a parlare.

Flora Vannini

Per molti anni ho scritto e raccolto testi frammentari che riguardano un giardino chiuso da mura: testi senza azione, nessuno sviluppo, una raccolta di inizi. Di tanto in tanto appariva una madre. Ho desiderato tornare al mio corpo in scena ed essere lì, più vicino alle cose, senza buttare in bocca ad altri le mie parole.

Raffaele Rezzonico

web Ogordia > http://www.ogordia.it/it/la-soglia-giardino/

Info:

ingresso: 2 euro

(necessario tesseramento annuale a SPAM!: 3 euro)

cell.: 3420591932 – 3483213503

SPAM! Via Don Minzoni 34, Porcari (Lucca)

www.spamweb.it