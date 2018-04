Piana



Studenti francesi in aziende agricole della piana di Lucca grazie al progetto Erasmus "Viti"

mercoledì, 18 aprile 2018, 10:55

Si consolida anche quest'anno l'esperienza formativa di studenti francesi nelle aziende agricole e vinicole del territorio. Grazie al progetto Erasmus "Viti", attivo da 5 anni, in questi giorni un gruppo di apprendisti della scuola agraria di Bordeaux sono ospitati dalla Cooperativa agricola sociale Calafata di Lucca, dalla Tenuta di Valgiano, dalla Fattoria Sardi Giustiniani di Lucca e dall'azienda agricola Enzo Carmignani di Montecarlo, oltre che da alcune aziende della provincia di Pisa.

In occasione dell'arrivo degli studenti, ieri (martedì) una delegazione composta dal professore di viticoltura della scuola agraria di Bordeaux, Marc Sauboiua, dalla coordinatrice del progetto "Viti" in Italia, Alessandra Menicucci e da Marco Bechini. direttore della Cooperativa agricola sociale Calafata, ha fatto visita al sindaco Luca Menesini. Durante l'incontro gli ospiti hanno sottolineato come gli studenti apprezzino il territorio e la grande attenzione delle aziende ai temi ambientali, come quelli dell'agricoltura biologica e biodinamica.

Il progetto Erasmus "Viti" prevede attività di formazione lavoro sul campo per conoscere meglio la realtà territoriale di questa zona della Toscana apprezzata per l'agricoltura e la viticoltura. Anche studenti italiani si recano in Francia con le stesse finalità.