Piana



Torna la Padulata, pedalata nel verde aperta a tutti alla scoperta del Lago della Gherardesca

venerdì, 27 aprile 2018, 10:26

Torna come da tradizione il 1 maggio la Padulata, giunta alle 29^ edizione, pedalata ecologica nel Padule dell'ex alveo del lago di Bientina. Sono attese centinaia di persone con biciclette di ogni tipo, famiglie intere con ragazzi e bambini al seguito, in una atmosfera di festa e di divertimento.

"È una manifestazione - dice il Presidente di Torretta Bike, Giorgio Tomei - che da quasi trent'anni riesce a coinvolgere intere famiglie e a portarle nel Padule per la classica merenda al bordo del lago della Gherardesca nei pressi di Colle di Compito".

La pedalata è alla portata di tutti con qualsiasi tipo di bicicletta. Non c'è agonismo, nessuna fretta di arrivare, soltanto relax, divertimento e bei panorami naturali da gustare con gli amici. A metà percorso si svolgerà su asfalto mentre l'alta metà è su sterrato, il tutto completamente pianeggiante per un totale di 20 km. A metà avrà luogo la lunga sosta per la merenda a base di prodotti locali mentre a fine manifestazione ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco di prodotti offerti dall'organizzazione.

"Per godersi il Padule immersi nel verde, in maniera sana, sportiva e divertente - aggiunge il consigliere delegato allo Sport, David Del Prete - non c'è niente di meglio della Padulata. Il mio ringraziamento va all'associazione sportiva "Torretta Bike" che anche per quest'anno si sta impegnando in maniera del tutto volontaria per far divertire grandi e piccoli in un'edizione che si prospetta essere più speciale del solito. Questo evento, a distanza di 29 anni, si dimostra ancora oggi una vera e propria occasione per valorizzare in maniera del tutto ecologica, sportiva e divertente un magnifico luogo come il Padule".

Il percorso prenderà avvio da piazza degli Alpini e poi attraverso via Marraccini, via Casoni, via Fossanuova si arriverà alla Baracca di Nanni; da qui una via sterrata porterà i partecipanti sul lago della Gherardesca per la merenda dopo la quale il gruppo ritornerà in piazza degli Alpini. L'appuntamento è alle 14 per le iscrizioni, la partenza è fissata alle 15.