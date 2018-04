Piana



Tragico schianto: muore sullo scooter contro un'auto

domenica, 1 aprile 2018, 20:57

di eliseo biancalana,gabriele muratori

Tragico incidente intorno alle 20.10 nei pressi dell'incrocio tra via dell'Ave Maria e via Vecchia Pesciatina a Lammari. Un giovane lucchese, Davide Surace (nella foto), dipendente del bistrot Undici Undici in piazza Antelminelli nel centro storico, 26enne, in sella al suo scooter, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro una Fiat Punto bianca guidata da un uomo. Immediati i soccorsi grazie a un volontario della Croce Rossa che si trovava per caso a passare nella zona, e che ha tentato la rianimazione. Sul posto sono arrivate due ambulanze: una della Misericordia di Capannori e l'ambulanza di Altopascio con il medico, ma per il giovane, già in gravi condizioni, non c'è stato niente da fare, solo constatare il decesso. Portato al pronto soccorso anche il conducente della vettura le cui condizioni, tuttavia, non sono gravi.

La strada è completamente al buio e i residenti raccontano che si erano già lamentati con l'amministrazione comunale di Capannori per la pericolosità della zona non illuminata. L'ennesimo incidente stradale non farà che alimentare la polemica.

Tre pattuglie dei carabinieri, del Norm di Lucca e della stazione di Lammari, sono al momento sul posto per i rilevamenti del caso. La strada è stata chiusa al traffico. Il magistrato ha concesso il nullaosta per la rimozione del cadavere che è stato trasferito all'obitorio di Lucca dove si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria.