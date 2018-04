Via dell'Ave Maria il giorno dopo il tragico incidente: "Qui è come in autostrada"

Altri articoli in Piana

lunedì, 2 aprile 2018, 11:42

Il consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti rende nota la dura presa di posizione dell'Ordine degli Architetti che con una lettera chiede al comune di Altopascio di revocare l'incarico per la progettazione della scuola di Badia Pozzeveri per gravi criticità formali e operative

domenica, 1 aprile 2018, 20:57

Non ce l'ha fatta il giovane 26enne Davide Surace che, intorno alle 20.10, si è schiantato sul suo scooter contro una Fiat Punto bianca nei pressi dell'incrocio tra via dell'Ave Maria e via Vecchia Pesciatina

sabato, 31 marzo 2018, 19:51

Non ci sta il Comitato Ambientale Altopascio, troppi i punti non chiariti dall'amministrazione D'Ambrosio in merito all'insediamento della ditta IT Risorse e così insieme ai cittadini ha deciso di fare ricorso al TAR

sabato, 31 marzo 2018, 18:13

"La letterina pasquale con la quale la Regione Toscana cerca di giustificare un iter che presenta molti punti deboli e preoccupanti e che ha portato alla concessione di una autorizzazione a una azienda che smaltisce rifiuti speciali e pericolosi nel pieno centro di Altopascio, era ampiamente prevista"

sabato, 31 marzo 2018, 18:01

"Abbiamo avuto il coraggio di affrontarli, sia io che lei" dice Pierangelo Maccioni, operaio di 47 anni, che risiede a Lammari, in via Lombarda, con la compagna Claudia Martini, infermiera di 40, il giorno il tentato furto nella propria abitazione

sabato, 31 marzo 2018, 16:23

Il vicesindaco di Porcari e assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi risponde con un lungo intervento alle osservazioni mosse dal consigliere Favilla in merito ai finanziamenti per l'edilizia sportiva che il Comune si sarebbe lasciato sfuggire