Volantini con scritte razziste e inneggianti la violenza contro le donne in via della Libertà

giovedì, 19 aprile 2018, 20:45

di cinzia guidetti

Fogli in formato A5 con scritte razziste e inneggianti la violenza contro le donne, tunisini, romeni, zingari, albanesi e che esaltano la figura di Adolf Hitler sono quelli che hanno trovato, sparsi per terra, i residenti di via della Libertà.

Il primo episodio risale a domenica. In quel caso i volantini erano stati sparsi sia in via della Libertà che nella adiacente via dei caduti di Nassiriya. La calligrafia sembra essere sempre la stessa, le scritte sono in stampatello fatte usando un pennarello nero in alcuni casi e rosso in altri.

"Credevamo fosse un caso isolato - raccontano gli abitanti della zona -. I primi volantini li abbiamo trovati domenica pomeriggio 'Rimontate tutti sui gommoni. W Hitler'... una frase pazzesca... pensavamo a qualche bravata e niente più. Oggi invece ne abbiamo trovati tantissimi sparsi lungo via della Libertà che inneggiano alla violenza e condannano a morte albanesi, tunisini, marocchini. Addirittura uno che dice 'Care donne non vi lamentate se vi violentano. Siete troie'. Raggelante".

I residenti della zona non hanno visto nessuno spargere questi fogli, anche se la cosa è stata fatta in pieno giorno, in entrambi i casi. Oggi intorno alle 15.20 riempivano la strada, ma il forte vento li ha dispersi in poco tempo. Alle 16 non c'erano già più.

In via della Libertà ci sono una serie di appartamenti dove vivono, attualmente, diversi nord africani, "ma negli anni - raccontano i residenti - sono sempre stati appartamenti dove hanno vissuto zingari, romeni, addirittura per un certo periodo ci hanno tenuto anche delle persone agli arresti domiciliari. Al momento ci sono solo poche famiglie di nord africani, quindi anche se qualcuno aveva ipotizzato che i volantini fossero diretti a loro, cosa c'entrano le donne, gli albanesi e gli zingari?".