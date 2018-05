Piana



7^ Marcia di Santa Gemma e 4^ Passeggiata per Giulia

mercoledì, 2 maggio 2018, 22:21

La Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani organizza sabato 5 maggio la 7^ Marcia di Santa Gemma e la 4^ Passeggiata per Giulia, bimba scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia. La manifestazione , valevole per il trofeo IL SABATO SI VINCE avrà la partenza dalla sede della Misericordia Santa Gemma Galgani , posta in via pesciatina 467 Camigliano S.Gemma alle ore 16, si svilupperà su tre tracciati : 2 km idoneo e dedicato ai bambini e di 5 11 km . Per la partecipazione è richiesto un contributo di 3 euro, il ricavato verrà in parte devoluto all’ospedale pediatrico Meyer a favore del progetto NEURO ONCOLOGIA. Questo Anno la Marcia sarà Ecosostenibile utilizzando tutti materiali compostabili e diventando Plastic Free. Con questa marcia a Rifiuti Zero, cerchiamo tutti di usare meno Plastica, per inquinare meno e soprattutto per cercare di garantire un mondo più pulito , con piu' salute per i nostri bimbi... e che nessuno rischi MAI PIU' brutte malattie! La Misericordia Santa Gemma Galgani invita a partecipare numerosi per sostenere il progetto benefico.