A Marlia si rinnova l'annuale Festa di Primavera

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:12

A Marlia si rinnova anche in questo 2018 l’annuale manifestazione “Festa di primavera” giunta alla 33.a edizione e che si terrà, a cura del Comitato Rionale Santa Caterina. Evento che si terrà nello spazio verde adiacente la chiesa di Santa Caterina (che si trova angolo via Paolinelli e via Masini) e conterrà al suo interno, oltre che spettacoli vari di musica, canto e commedia, anche l’iniziativa poetica: “XXVII.a Rassegna Poesia … Poesie - V° premio speciale Luciana Baroni”. L’intera manifestazione, per una settimana da lunedì 21 maggio a domenica 27, vedrà come protagonisti assoluti sul palco, soprattutto i bambini e alunni di alcune scuole di Marlia, Lammari e Segromigno in Piano, intervallati in alcune serate da compagnie teatrali, bandistiche e corali. Molto ricco il programma, che si svolgerà solitamente di sera con inizio alle ore 21, con un doppio spettacolo che invece si terrà di mattina e sera mercoledì 23 maggio a cui saranno presenti oltre ai bambini, alunni ed insegnanti, genitori, nonni, parenti vari e alcuni degli ospiti della Casa della Salute don Alberto Gori di Marlia. Gli organizzatori inoltre fanno sapere che l’edizione di quest’anno presenta delle importanti novità tra le quali: una sponsorizzazione dalla ditta Baldini Vernici che fornirà 400 cappellini per i bambini delle scuole e quattro latte di idropittura per ogni scuola premiata con la rassegna "Poesia....poesie" in aggiunta al premio in denaro stabilito dal Comune di Capannori. Inoltre a questo come sempre il Comitato Rionale offrirà un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti per ogni incontro oltre all'impianto luci e fonico con operatore.

Questo l’intero programma.

Lunedì 21 maggio, ore 21: commedia “Rometta e Giuleo” interpretata dalla V°A Scuola Primaria di Marlia.

Martedì 22 maggio ore 21: “Il bruco che non voleva diventare farfalla” a cura della classe 1 Scuola Primaria di Segromigno in Piano e “Quel mondo nella mia testa” della classe V Scuola Primaria di Segromigno in Piano.

Mercoledì 23 maggio ore 9 mattinata musicale: “Canzoncine” Scuola dell’infanzia di Marlia; canzoni di “Momo” classe 4°B Scuola Primaria di Marlia; canzoni dal “Mago di Oz” 4° A Scuola Primaria di Marlia; “La Canzone di Pollicino” 2° C Scuola Primaria di Marlia.

Sempre Mercoledì 23 maggio ore 21: ● “Concerto di primavera” con il Coro N ottolini della Scuola Media di Primo Grado di Lammari.

Giovedì 24 maggio: Festa.

Venerdì 25 maggio ore 21: “Metti una sera ...” spettacolo con la banda spettacolo “La Campagnola di Marlia.

Sabato 26 maggio ore 21: “XXVII.a Rassegna “Poesia … Poesie” e “V° premio speciale Luciana Baroni”, serata poetica e concorso di poesia con letture accompagnate dal gruppo vocale “Magie di note”.

Domenica 27 maggio ore 21: serata conclusiva con il cabaret della compagnia teatrale “I gatti randagi” che presentano “Quella banda di ... gatti”.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web: www.rionesantacaterina.com o sul social facebook: Comitato Rionale Santa Caterina.