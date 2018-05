Piana



Ad Altopascio la presentazione del libro di poesie "La lunga attesa" di Benedetto Maggio

lunedì, 14 maggio 2018, 11:36

Nel salotto artistico letterario “Le Sughere”, questo venerdì 18 maggio dalle ore 21 per la serata dedicata alla poesia e conversazione con l’autore si terrà la presentazione del libro di poesie "La lunga attesa" (editore: Kimerik, collana: Karme, genere: Poesie) di Benedetto Maggio. L’evento, che si svolgerà presso Villa Le Sughere in località Conti 15 a Marginone di Altopascio, sarà introdotto dal poeta Marcello Lazzeri e recensito dallo scrittore Franco Donatini.

Sinossi: “La lunga attesa”, un titolo che evoca il travaglio esistenziale vissuto dal poeta Benedetto Maggio, se pur declinato in maniera diversa nelle differenti fasi della sua esistenza, e allo stesso tempo la faticosa e sofferta decisione di pubblicare questi versi che rappresentano la parte più intima e preziosa della sua esperienza umana. Queste poesie hanno qualcosa di antico e allo stesso tempo di profondamente moderno, hanno la nostalgia struggente delle liriche di Catullo e insieme l’angoscia della modernità. I turbamenti dell’uomo di oggi ci sono tutti: la memoria unita al rimpianto del passato, l’angoscia del presente e il senso di abbandono come quello di “un’anima stanca in letargo nel tempo”.

Una poesia, quella di Benedetto Maggio, ricca e alta, sia sul piano del significato che del significante. Una lirica che esprime i turbamenti dell’uomo, di oggi e di sempre, in uno stile fortemente letterario, aulico, che sa di antico e, anche per questo, più stimolante e coinvolgente.

Benedetto Maggio è ingegnere civile, vive e lavora a Pisa. È alla sua prima esperienza editoriale, ma coltiva da sempre la passione per la poesia e ha partecipato a concorsi letterari, ottenendo notevoli riconoscimenti. Ha abbinato, negli ultimi anni, all’interesse per la poesia anche quello per la pittura, esercitata in maniera amatoriale.