Piana



Al via la 14^ edizione di obiettivo zero

mercoledì, 9 maggio 2018, 16:36

Sono 32 le cartiere e cartotecniche italiane che verranno premiate venerdì 11 maggio, nel corso della 14^ edizione del Premio Obiettivo Zero, nato alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi per promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro. Una edizione, quella di questo anno, che vede la collaborazione dell’Istituto Italiano per la Sicurezza e dunque particolarmente ricca di significato e densa di iniziative.

A partire dal coinvolgimento, la mattina, delle scuole primarie e secondarie del territorio che saranno impegnate nella palestra comunale di Porcari in laboratori didattici di “Peer Safety Education”, ovvero di “educazione alla pari”. Gli studenti delle scuole secondarie insegneranno ai loro colleghi più piccoli le buone pratiche legate alla sicurezza e al benessere, non solo sul lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni. Al termine della sessione i ragazzi assisteranno ad un breve e divertente spettacolo sempre sulle tematiche legate alla sicurezza.

Nel pomeriggio, invece, la consueta cerimonia di premiazione delle aziende virtuose, coordinata da Angelo Del Carlo della Fondazione Lazzareschi, che, proprio per permettere il coinvolgimento degli studenti, si svolgerà nel più capiente Auditorium Da Massa Carrara in via Roma sempre a Porcari a partire dalle 15. Dopo il saluto delle autorità – invitati il Prefetto di Lucca e il Presidente della Provincia - oltre alle istituzioni locali, in programma una tavola rotonda sui metodi per comunicare e costruire la cultura della sicurezza e la proiezione del video realizzato la mattina con gli studenti. Il corto teatrale “A me non succederà”, sempre a cura dell’IIS, precederà la presentazione dei dati statistici di Obiettivo Zero, a cura del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, e la premiazione vera e propria con la consegna dei trofei Obiettivo Zero alle aziende meritevoli, del le targhe di riconoscimento per i progetti “Più per Zero”, assegnate alle iniziative spontanee delle aziende e degli attestati di merito agli addetti alla produzione per gli anni di lavoro senza infortuni.

Come ogni anno l’iniziativa ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica che ha inviato una medaglia di merito.

Altri partner istituzionali dell’evento, Assocarta, Confindustria Toscana Nord, Inail Lucca, Usl 2 di Lucca.