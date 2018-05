Piana



Allievi lucchesi alle finali del Concorso Europeo di Danza in Spagna

martedì, 8 maggio 2018, 10:24

Si sono svolte il 4, 5 e 6 maggio scorso a Tarragona in Spagna, le finali del Concorso Europeo di Danza alle quali hanno partecipato anche alcuni giovanissimi allievi lucchesi, conquistando importanti risultati. Sul palco del Palau Firal i de Congressos della cittadina della Catalogna, si sono esibiti tre allievi della Scuola Armonia Arte Danza e Movimento, di Capannori, conquistando i più alti gradini del podio: Geremia Angeli di 9 anni che ha vinto il premio con le felicitazioni della giuria, un altro trofeo assegnato con l'unanimità della giuria per Rebecca Del Sarto di 10 anni, un ulteriore premio anche per Viola Tolomei di 9 anni. I tre allievi della scuola sono stati seguiti e preparati dalla direttrice ed insegnante di Armonia, Martina Grisafi. I tre giovanissimi allievi, premiati a Tarragona, avevano ottenuto l'accesso a questa importante manifestazione spagnola, tra le più importanti vetrine del panorama della danza europeo, dopo le selezioni che si erano svolte a Correggio (Reggio Emilia) nel febbraio scorso, al concorso della Confederation Nationale de Danse, durante il quale, numerosi allievi della scuola Armonia, preparati e seguito dalle maestre di ballo, Sara Vannelli, Sara Giorgetti e dalla stessa Martina Grisafi, avevano raccolto ottenuto primi posti e numerosi importanti piazzamenti. Crescono dunque i trofei nella bacheca di Armonia Arte Danza & Movimento, stabilendo anche la passione e le potenzialità di tanti piccoli ballerini e ballerine lucchesi, in questa straordinaria disciplina artistica.