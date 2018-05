Piana



Angelini (Pd): "Sbandata di Forza Italia su via delle Ville a Lammari, i lavori di asfaltatura eseguiti a tempo di record"

sabato, 5 maggio 2018, 13:14

Guido Angelini, consigliere comunale e capogruppo PD Capannori, risponde al capogruppo di Forza Italia Anthony Masini sui lavori di asfaltatura di via delle ville a Lammari.



"Nella fretta di dire qualcosa - esordisce - il capogruppo di Forza Italia di Capannori Anthony Masini ha "sbandato" clamorosamente sui lavori di asfaltatura di via delle ville a Lammari. Infatti i lavori di asfaltatura sono stati effettuati a tempo di record, un solo giorno, in otto ore di lavoro".



"La mattina - spiega - è stata effettuata la scarnificazione della strada nei punti ritenuti di maggiore criticità e nel pomeriggio è stata effettuata l'asfaltatura. Quindi i disagi per i cittadini sono stati veramente ridotti al minimo e le code di cui parla il Masini sono soltanto delle esagerazioni fatte a tavolino senza aver visto niente di come andavano realmente le cose sulla strada!!! Anzi il passaggio delle auto è stato gestito correttamente dagli addetti a senso unico alternato e non ci sono state affatto code lunghe code".



"Adesso - incalza - il consigliere Masini propone di fare i lavori in notturna anche nelle strade di paese, così spendiamo più soldi dei cittadini? Io ritengo che sia più giusto utilizzare tutte le risorse possibili per aumentare i km di asfaltatura, anche perchè ce n'è veramente tanto bisogno su tante strade del comune di Capannori".



"Infine - conclude - segnalo che nel tratto che va da Ponte dei capitani alla scuola media di Lammari c'è un bel cartello che segnala il limite orario di 30 all'ora,c'è un velo ok; ci sono i paletti di margine stradale nei due sensi di marcia. Almeno qui la segnaletica è a posto. Al consigliere Masini consiglio di verificare le cose prima di parlare a sproposito".