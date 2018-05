Piana : montecarlo



Arriva il nuovo comandante dei vigili urbani

sabato, 19 maggio 2018, 23:20

Cambio della guardia per la polizia municipale di Montecarlo. Con il pensionamento del comandante Roberto Missorini subentra stabilmente nella pianta organica dell’Ente il nuovo responsabile, l’ispettore Fabio Scollo. 48 anni, di origini siciliane, coniugato, in servizio da 25 anni nel corpo dei vigili urbani, di cui gli ultimi nelle vesti di Vice Comandante della Municiplale al Comun di Seravezza. Scollo ha avviato la propria carriera vincendo dapprima il concorso da Agente in un comando in provincia di Bergamo e successivamente il concorso per Ufficiale Comandante.



Il nuovo comandante è stato ricevuto questa mattina (Sabato) dal Sindaco Vittorio Fantozzi e dal consigliere delegato Marco Carmignani per un primo scambio di orientamenti per le attività e gli impegni che la polizia municipale sarà chiamata a svolgere con l’avvio dell’alta stagione, per poi intrattenersi con gli altri amministratori e dirigenti comunali.



Previsto, invece, con Il prossimo mese di giugno l’arrivo di un quarto vigile in pianta stabile, tale da ricostruire al completo l’organigramma della municipale montecarlese, impegno al quale l’amministrazione ha riservato la massima priorità in termini di assunzione del personale programmando le risorse necessarie, ritardato solo dalle normative in materia dettate dal governo.