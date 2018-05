Piana



Bf Porcari protagonista nel finale di stagione

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:00

Spettacolare finale di stagione per le squadre del Basket Femminile Porcari, protagoniste nei rispettivi campionati: in evidenza Under 14 Silver, Under 14 Gold e anche la Promozione, mentre l’Under 16 aveva già chiuso il suo torneo.



Under 14 Silver. Bf Porcari – Bf Livorno 48-35 (15-6, 27-12, 39-24).

Tabellino: Fusari, Spinetti, Stefani 7, Marsili 2, Cavalzani, Terbraake 2, Giorgetti, Tocchini 4, Bianchi, Diroma 2, Papa 25, Melchino 6. All. Salvioni.



Bf Porcari - Galli San Giovanni Valdarno 58-48 (9-18, 17-29, 38-38).

Tabellino: Fusari 2, Diroma 6, Papa 22, Spinetti,Stefani, Melchino 12, Marsili 6, Cavalzani 6, Terbraake, Giorgetti, Tocchini, Bianchi 4. All. Salvioni.



Sedici gare, 12 vittorie, 4 sconfitte questi sono i numeri che hanno permesso alle ragazze del gruppo Under 14 Silver di chiudere al secondo posto una splendida stagione, alle spalle della corazzata Galli. Una squadra che è cresciuta tanto nel corso dei mesi e che ha regalato grandi soddisfazioni.



Under 14 Gold. Bf Livorno – Bf Porcari 42-52 (10-11, 19-35, 26-44).

Tabellino: Melchino, Donatini F. 4, Bertini 2, Gaina 12, Menchini 3, Donatini A. 4, Diroma, Vasilache 17, Giuliani 6, Piga 2, Tocchini, Papa 2. All. Taddei.



Obbiettivo era vincere e concludere questa ultima fase di campionato al primo posto e così è stato.



Non deludono le ragazze di coach Taddei che brillano in terra labronica arrivando, così, a 5 vittorie su altrettante partite disputate nella fase di classificazione.



Promozione. Pomarance – Pf Porcari 42-49 (14-15, 21-26, 31-36).

Tabellino: Petroni 6, Peri, Castiglioni 12, Casentini, Parlanti 8, Cardella 2, Ricci 4, Giovacchini 2, Del Frate 2, Alberici 5, Baglioni 6, Baroni 2. All. Berti.



Bf Porcari – Versilia Basket 2002 69-30 (17-18, 32-25, 55-30).

Tabellino: Petroni 4, Peri, Castiglioni 6, Belfiori 13, Casentini 10, Parlanti 8, Cardella 7, Giovacchini, Ricci 11, Del Frate 5, Baroni, Baglioni 5. All. Berti.



Nessun problema nell'ultima partita casalinga con il Versilia Basket 2002, ora è decisiva trasferta di sabato 19 maggio a San Giovanni Valdarno con la Synergy: in caso di vittoria le ragazze di Berti saranno le vincitrici del Torneo Primavera.



Esordienti. Bella giornata anche per il gruppo Esordienti di Adele Fanucchi che a Firenze ha partecipato al quadrangolare “Brothers and sisters in Basketball” con Abc Castrelfiorentino, Pf Firenze e Castel San Pietro. Una giornata tra basket e divertimento per le giovanissime gialloblu.