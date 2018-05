Piana



Calcetto Insieme: la squadra Juniores è in finale di Coppa Toscana

venerdì, 11 maggio 2018, 08:59

La squadra juniores del Calcetto Insieme è in finale di Coppa Toscana. Nell'appuntamento decisivo della competizione la compagine di mister Valerio Brachini affronterà, sabato 12 maggio, l'Asd Real Livorno.



I rossoneri lucchesi hanno raggiunto la finale chiudendo il girone eliminatorio in seconda posizione con 6 punti, frutto delle vittorie su Trident Sport (20-3) e Five to Five (4-1), e vincendo senza problemi la semifinale contro il Midland Global Sport, vincitore del girone B. 11 a 1 il risultato finale per il team lucchese grazie alla tripletta di Gregory Magherini, alle doppiette di Mehdi El Bouti, Gabriele Biagini e Daniele Pianderoso, ed ai sigilli di Andrea Ramacciotti e Giuseppe Pianderoso, capocannoniere della manifetsazione con 9 centri. I ragazzi di mister Brachini, protagonisti di una buona stagione, conclusa al quarto posto nella regolar season ed eliminati ai quarti di finale nei playoff, proveranno a superare il difficile ostacolo labronico. In questa stagione le due formazioni si sono affrontate ben tre volte ed il Real Livorno si è imposto in due circostanze in campionato (5 a 3 al Planet di Gossi e 5 a 1 a Livorno) ed una proprio nella fase a gironi della coppa toscana (9 a 3).



In semifinale il Real Livorno ha superato 2 a 0 il Futsal Bagnolo. Formazione Calcetto Insieme scesa in campo contro il Midland Global Sport: Aurelio Jovani, Gabriele Biagini, Emanuele Barbato, Andrea Ramacciotti, Mattia Bernardi, Daniele Barbato, Mehdi El Bouti, Gregory Magherini, Daniele Pianderoso, Leonardo Diana, Umberto Pianderoso, Giuseppe Pianderoso. Allenatore: Valerio Brachini