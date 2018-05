Piana



Con il cuore per Altopascio: "Manto stradale, cittadini al limite della pazienza"

sabato, 12 maggio 2018, 13:07

"Dopo aver ricevuto svariate segnalazioni da parte dei cittadini altopascesi – apre la nota dell'associazione Con il cuore per Altopascio – che si lamentano dello stato in cui versa il manto stradale in alcune frazioni del comune di Altopascio," questa mattina – dichiara il presidente dell'associazione Valerio Biagini- abbiamo deciso di farci un giro in macchina, con i soci fondatori, per verificare se tali segnalazioni corrispondessero alla reale situazione che ci hanno descritto.

La situazione che abbiamo trovato è alquanto imbarazzante, strade al limite della percorribilità con buche enormi che, non solo rappresentano un potenziale danno per i veicoli che percorrono tali tratti, ma soprattutto rappresentano un pericolo per ogni cittadino che si trova a passare per quelle zone - continua – non mi voglio immaginare cosa voglia dire passare in quei punti con dei motocicli e biciclette, se già noi abbiamo trovato difficoltoso il transito in macchina ed a passo d'uomo, facendo lo slalom per evitare le buche più profonde.

Le persone che ci hanno contattato, raccontano di aver già fatto denuncia dell'attuale situazione all'amministrazione comunale in più di un occasione, ma nulla è stato fatto per porre rimedio, ed è questo che più ci lascia perplessi , perché ne va della sicurezza di tutte quelle persone, che ogni giorno devono passare per quelle strade, rompendo gomme e usurando i propri veicoli, nonché rischiando di causare incidenti facendo slalom tra le buche.

Con questa nota – conclude Biagini – abbiamo voluto dare voce pubblicamente a tutte quelle persone, che non sanno più a chi rivolgersi per far sì, che queste problematiche vengano ascoltate e risolte.

Quindi invitiamo chi di dovere, a prendere la macchina e farsi un giro, come abbiamo fatto noi questa mattina, per valutare lo stato di alcuni tratti stradali, non abbiate paura bastano cinque minuti per verificare".