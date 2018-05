Piana



Consegna degli alloggi popolari a Montecarlo

giovedì, 17 maggio 2018, 17:38

Ieri, 16 maggio, sono stati consegnati due alloggi di proprietà del Comune di Montecarlo ad altrettanti nuclei familiari residenti nel territorio comunale.

Il primo alloggio, in Via Roma n.27 in un bel palazzo del centro storico di Montecarlo già sede municipale fino ai primi anni ottanta, di piccole dimensioni è stato consegnato ad un cittadino di Montecarlo mentre il secondo alloggio situato in via Berliguer al Turchetto, inserito in un bel contesto condominiale con giardini molto curati è di dimensioni più grandi è stato consegnato ad una famiglia numerosa.

Entrambe le assegnazioni hanno attinto dal bando pubblicato in tutto il LODE Lucchese nel luglio 2016 in seguito alla ristrutturazione di alloggi resisi disponibili, utilizzando i fondi che il soggetto gestore ERP Lucca srl ha a disposizione in seguito ai vecchi piani di alienazione del patrimonio pubblico.

Alla cerimonia erano presenti oltre ai diretti interessati, il Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e l'amministratore unico di EPR Lucca srl Andrea Bertoncini che hanno operato di concerto per completare l'assegnazione di tutti gli alloggi resistiti disponibili negli ultimi mesi sul territorio del comune di Montecarlo.

