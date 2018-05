Piana



Consorzio, due incontri pubblici con gli agricoltori del morianese e del capannorese

venerdì, 18 maggio 2018, 09:55

La stagione irrigua è ormai alle porte, e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ascolta gli agricoltori del territorio, per raccogliere idee, proposte e segnalazioni sulla distribuzione dell’acqua sul reticolo che consente l’approvvigionamento agli orti e alle colture: una rete che, in particolare nelle aree del Capannorese e del Morianese, continua ad essere ancora estremamente importante.

Lo fa con due assemblee pubbliche, organizzate con le associazioni agricole (Coldiretti, CIA e Confagricoltura) in programma mercoledì 23 maggio alle ore 21,15 presso la cooperativa SAPO in via di Moriano 3079 a San Quirico di Moriano (per gli agricoltori di Lucca e Pescaglia) e giovedì 24 maggio, sempre alle ore 21,15 nella sala della Circoscrizione 1 in piazza del mercato a Marlia (per gli agricoltori della Piana di Lucca). Agli appuntamenti parteciperà il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi.

“A differenza di quanto è accaduto in molte aree d’Italia, l’azione dell'Ente consortile ha permesso lo scorso anno, duramente colpito dalla siccità, di mantenere aperti e funzionanti i canali di irrigazione anche durante la stagione estiva – ricorda il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Siamo infatti stati in grado di assicurare un’attenzione continua ed importante sul reticolo, con interventi di pulizia ripetuti e approfonditi. Molti gli impegni che ci siamo assunti: abbiamo presentato, sulla linea di stanziamento del Piano irriguo nazionale, numerosi progetti, con la richiesta di alcuni milioni di euro di finanziamento, per i lavori strutturali che le canalette necessitano; e abbiamo stabilito che una parte dei nostri operai dell’area versiliese, durante il periodo invernale, lavoreranno proprio per la manutenzione dei canali della Lucchesia. Abbiamo voluto questi incontri con gli agricoltori, prima dell’avvio della stagione irrigua: per raccogliere indicazioni e suggerimenti, sulle opere che occorre realizzare, al fine di mantenere in efficienza questa grande ricchezza del nostro territorio”.

Per informazioni, si può inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it