"Eureka! Funziona!": vengono dalla Piana di Lucca e dalla Versilia i giocattoli semifinalisti del concorso dedicato ai piccoli inventori

Altri articoli in Piana

venerdì, 18 maggio 2018, 16:12

Un paese intero vestito a festa che ha salutato gli oltre 400 equipaggi della Mille Miglia. Altopascio ha accolto la corsa più bella del mondo con una gioia e un impegno inediti A salutare l'arrivo degli equipaggi, inoltre, la rievocazione medievale, organizzata dal gruppo storico Casteldurante di San Ginese

venerdì, 18 maggio 2018, 14:23

Domenica 20 aprile torna la Porcari Corre, giunta alla 34^ edizione, organizzata dall’Atletica Porcari e patrocinata dai comuni di Porcari, Montecarlo e Capannori

venerdì, 18 maggio 2018, 12:02

L'iniziativa, già realizzata negli anni precedenti, ha sempre ottenuto un notevolissimo successo, dal momento che soddisfa pienamente le esigenze delle famiglie per i costi contenuti, l'estensione del periodo di realizzazione e la copertura giornaliera che va dalle otto alle dieci ore

venerdì, 18 maggio 2018, 09:55

La stagione irrigua è ormai alle porte, e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ascolta gli agricoltori del territorio, per raccogliere idee, proposte e segnalazioni sulla distribuzione dell’acqua sul reticolo che consente l’approvvigionamento agli orti e alle colture

giovedì, 17 maggio 2018, 17:38

Ieri, 16 maggio, sono stati consegnati due alloggi di proprietà del Comune di Montecarlo ad altrettanti nuclei familiari residenti nel territorio comunale

giovedì, 17 maggio 2018, 15:57

Domani a partire dalle 12.30, 150 vetture del Ferrari e Mercedes Tribute entreranno ad Altopascio. A seguire, intorno alle 14.30, arriverà l'attesa 1000 Miglia, con le sue 450 meraviglie, che, dalla località Chimenti percorreranno la via Romana per poi entrare in centro storico da via San Rocco, quindi piazza Ricasoli...