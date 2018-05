Festa triennale in onore di Santa Gemma Galgani

Altri articoli in Piana

venerdì, 11 maggio 2018, 23:14

Oggi alla Papergroup Tissue Tech di Carraia c’è stata la assemblea del personale, per la UILCOM c’erano Massimiliano Bindocci e Paolo Venturi che hanno espresso la loro posizione, dopo il primo incontro con l’azienda in cui è iniziato l’esame congiunto della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda

venerdì, 11 maggio 2018, 22:59

Con la Proiezione del film "42" presso la scuola di Lammari si è concluso il ciclo dei corsi nelle scuole per l'anno scolastico 2017/2018. Le scuole medie interessate sono state S. Concordio, Capannori e Lammari

venerdì, 11 maggio 2018, 17:15

La questione è nota. Da tempo la sponda del Rio Nocella ha ceduto nel tratto che costeggia Via del Giardinetto, causando lo smottamento del ciglio stradale

venerdì, 11 maggio 2018, 14:39

L'amministratore delegato AlpiPan S.r.l. interviene in prima persona per fare il punto sulla situazione in merito al progetto di realizzare uno stabilimento produttivo in località Turchetto ad Altopascio

venerdì, 11 maggio 2018, 12:09

Grande attesa per la corsa più bella del mondo che venerdì 18 maggio toccherà sette comuni: Altopascio, Montecarlo, Porcari, Capannori, Lucca, Massarosa e Pietrasanta

venerdì, 11 maggio 2018, 10:45

Fratelli d'Italia Capannori prende di mira l'amministrazione capannorese e il sindaco Luca Menesini sul progetto di nuova viabilità