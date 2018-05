Piana : altopascio



Il writer Skim torna a "La Magione del Tau" di Altopascio

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:58

Dopo aver portato i suoi "puppets" a "La Magione del Tau" ad Altopascio circa un anno fa, ed aver disegnato in piazza Ricasoli su enormi fogli di cellophane con le sue bombolette spray, torna a esporre nel locale di Roberto Reino il pittore, writer, fumettista e performer Francesco Forconi, in arte Skim.

La mostra, composta dagli ultimi lavori dell'artista riguardanti il kaos, sarà visitabile da sabato 5 maggio a venerdì 29 giugno, tutti i giorni, dalle ore 17 all'una, escluso il martedì.

Per festeggiare il ritorno "La Magione del Tau" organizza una inaugurazione sabato 5 maggio dalle ore 18 in poi dove Skim sarà presente e creerà, sulle tovagliette del locale, i suoi "puppets": un'occasione, per chi passerà, di portarsi a casa un disegno o di vedere come Skim crea le sue opere.

Visti i posti limitati, per chi volesse rimanere a cena, è consigliabile la prenotazione al numero +39 392 40 58 337 (Roberto).

Nato a Firenze nel 1985, e cresciuto nella periferia fiorentina Francesco Forconi, in arte Skim, scopre fin da piccolo la sua passione per l'arte, ammaliato come molti dalle sirene di quel fenomeno artistico nato negli anni '70 a New York: il graffitismo.

Le storie dei padri di questo movimento, da Taki 183 fino a Banksy, ispirano i suoi studi, e il giovane artista assai eclettico, cresce tra scuola d'arte e strada, al contempo impara ad esprimersi come pittore, graffitaro, illustratore e grafic-designer. Skim rivela una sensibilità nell'uso dei colori vivaci ed accattivanti propria di pochi, così come la sua tecnica, connubio perfetto tra old-school e innovazione, che definisce nettamente il suo stile ironico, caustico e poetico. Con i suoi "puppets" interpreta le storie e le ambientazioni più disparate: analizza la quotidianità e la traduce in arte di strada o di studio, sorprendendo lo spettatore per il contrasto tra l'esplosione di colore delle sue opere, e il messaggio mai banale che vuole trasmettere con esse. Skim rappresenta un'arte diversa, attraente e piacevole da osservare, e con il suo motto "In color we trust" si sta facendo largo con mostre e performance in contesti nazionali ed internazioni. La "Fondazione di Pinocchio - Carlo Collodi" ha scelto lui per dei graffiti permanenti all'ingresso del parco di Pinocchio di Collodi.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1729141217164702/

Francesco Forconi è writer, fumettista e performer. Si è diplomato nel 2006 in arte della Grafica Pubblicitaria e Fotografia presso l'istituto d'arte di Firenze e nel 2009 in tecniche di animazione tradizionali e moderne presso la scuola internazionale di Comics di Firenze. E' insegnante di graffiti art presso le scuole italiane. Vive e lavora a Scandicci in provincia di Firenze. La pagina Facebook dell'artista https://www.facebook.com/SKIM-WORLD-139939312644/

La Magione del Tau è un'accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e "serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.