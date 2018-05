Piana



Importanti esperti a Capannori per il convegno sui tumori delle ghiandole salivari maggiori

domenica, 6 maggio 2018, 13:02

Importanti esperti provenienti da tutta Italia si sono riuniti sabato 5 maggio nell’auditorium del centro sanitario di Capannori per il convegno "I tumori delle ghiandole salivari maggiori".



Il responsabile scientifico dell'evento era il dottor Riccardo Mario Piane, referente di area organizzativa per le specialità chirurgiche dell'ospedale di Lucca e direttore della struttura di Otorinolaringoiatria di Lucca.



La giornata, organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Lucca, ha offerto al personale sanitario una panoramica completa su una patologia particolare e poco frequente ma importante per i risvolti legati all'estetica ed alla vita di relazione delle persone che ne sono colpite.



La tematica è stata trattata con un confronto multidisciplinare da più professionisti con esperienza specifica.