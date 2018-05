Piana



Inaugurati gli attrezzi per l'attività fisica all'aperto: la donazione è stata fatta dall'Auser al comune

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:31

Un mini-percorso vita è stato inaugurato nel parco Unità d'Italia di Altopascio, a pochi passi da dove sorgerà il primo orto urbano del paese nell'area della Paduletta, tra via Regione Emilia-Romagna e via Regione Piemonte. Uno spazio per fare ginnastica all'aperto utilizzando anche attrezzi specifici e professionali, donati dall'Auser verde e soccorso argento di Altopascio al Comune, come simbolo di attaccamento alla propria comunità. A tagliare il nastro del giardino attrezzato per l'attività fisica sono stati il vicesindaco Daniel Toci, la consigliera delegata allo sport, Gaia Stefanini, la presidente dell'Auser sezione di Altopascio, Mascia Rosellini e il presidente provinciale dell'associazione, Stefano Rosellini. È stato lui, inoltre, a ringraziare i volontari, che «con grande impegno, passione e amore verso il prossimo permettono all'Auser di realizzare piccoli e grandi progetti al servizio delle persone. I fondi raccolti attraverso iniziative di beneficenza, banchetti e incontri pubblici ci sono serviti per acquistare gli attrezzi, con la speranza che molti cittadini li utilizzino».