Incontro sulla sicurezza urbana a San Ginese di Compito

martedì, 15 maggio 2018, 15:39

Massimo Braccini, coordinatore nazionale FIOM gruppo Snaitech, interviene in merito all'acquisizione di Snaitech da parte di Playtech

martedì, 15 maggio 2018, 12:56

Il comune di Altopascio scende in campo contro l’emergenza abitativa e chiama a raccolta le strutture alberghiere e ricettive del proprio territorio e dei comuni limitrofi che vogliano mettere a disposizione alcune stanze a favore di persone e famiglie in difficoltà

martedì, 15 maggio 2018, 12:55

Giovedì 17 maggio alle 21, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi, la presentazione del libro “Il puzzle Moro” del giornalista e saggista Giovanni Fasanella, costituirà infatti il punto di partenza per ricordare l’epopea di Aldo Moro, giurista, uomo di stato e di governo, presidente della Democrazia Cristiana

lunedì, 14 maggio 2018, 19:13

Il sindaco di Altopascio spiega il flop del mercatino domenicale in centro e si impegna a far sì che una cosa del genere non si ripeta

lunedì, 14 maggio 2018, 14:55

Risultati economici lusinghieri per la farmacia comunale di Altopascio il cui bilancio è stato approvato nei giorni scorsi. La società ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 1,6 milioni di euro, in linea con gli ultimi due esercizi, a fronte di un utile netto di 126mila euro, in...

lunedì, 14 maggio 2018, 14:25

Gli Allievi e i Giovanissimi Elite del Tau Calcio Altopascio chiudono in bellezza il campionato, portando a casa due vittorie. I 2001 si confermano al secondo posto, pari merito con la Sestese. Secondo posto anche per i Giovanissimi Elite, che finiscono la stagione con 53 punti