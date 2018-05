Piana : altopascio



Iniziato il rifacimento dell'illuminazione pubblica

sabato, 19 maggio 2018, 17:51

È iniziata la maxi-operazione per la sostituzione e il rifacimento dell'illuminazione pubblica di Altopascio. Sono infatti in corso i lavori relativi al primo lotto di interventi, che entro la fine dell'anno garantirà al paese la sostituzione della quasi totalità dei corpi illuminanti (a led, per il risparmio energetico) e di buona parte dei pali. Questa tipologia di intervento, poi, proseguirà anche nel prossimo anno.

È entrata nel vivo la convenzione novennale (durerà fino al 31 agosto 2026) Consip – Rti Citelum, alla quale ha aderito l'amministrazione D'Ambrosio per procedere alla completa riqualificazione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale. E i numeri sono significativi: sostituzione di 1.724 corpi illuminanti su poco più 2mila totali, sostituzione di 2400 metri di linee elettriche, sostituzione di 272 sostegni e introduzione dell'illuminazione a led di ultima generazione. E ancora: fornitura di 5 telecontrollo da quadro, sostituzione e adeguamento di 31 quadri elettrici, realizzazione di 66 pozzetti comprese opere civili, sistemi di autocontrollo per verificare lo stato di funzionamento in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con relativo intervento dell'azienda in caso di disservizio, manutenzione ordinaria (compresa la verniciatura dei pali, due volte per ciascun punto luce all'interno dei nove anni) e un risparmio energetico stimato nel lungo periodo del 57,7%, per un investimento complessivo, da parte dell'azienda, di quasi 3 milioni di euro. «Questo è uno di quei progetti che hanno la pretesa e l'ambizione di guardare lontano – commental'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci – Da una parte, infatti, con la convenzione saremo in grado, anche grazie all'investimento iniziale operato dall'amministrazione comunale, di riqualificare l'illuminazione pubblica dell'intero territorio, andando ad intervenire direttamente sulla qualità della vita delle persone, sul decoro e sulla percezione di sicurezza dei vari centri abitati. Dall'altra, , centrale per la nostra amministrazione: il rispetto dell'ambiente e il risparmio energetico, rendendo gli impianti energeticamente più efficienti».

I primi lavori stanno riguardando via Mammianese sud, via Cantini, via Ponte alla Ciliegia, via dei Sordelli, via Riccomi, via lungo fosso di Montecarlo, via Bozzo alla rena e località Piano.

Contatti utili per le segnalazioni da parte dei cittadini: numero verde 800.978447, sempre attivo; oppure indirizzo email,segnalazioni.guasti@citelum.it, dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.