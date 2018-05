Piana



Intervento del Consorzio sul Fosso lungo via traversa di Parezzana

mercoledì, 9 maggio 2018, 13:09

Continua l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord nel ripristino della sicurezza idraulica del Fosso lungo via traversa di Parezzana, nella zona centrale del Capannorese, colpito nel recente passato da forti piogge. Già negli anni scorsi, l’Ente consortile si era concentrato si questa zona, realizzando scavi e altri interventi, finalizzati al recupero dei alcune canalette presenti. Adesso, i nuovi lavori di messa in sicurezza di questo Fosso richiederanno un investimento di quasi 10mila euro, necessari per realizzare un’importante opera di ripristino della sezione trasversale di deflusso delle acque. Il cantiere sarà aperto grazie ai finanziamenti del tributo di bonifica e prenderà il via non appena sarà concluso l’iter di progettazione, ancora in corso.

“A causa delle piogge degli ultimi anni, nel fondo del Fosso si è depositato del materiale, che ha finito per ostruire parzialmente il deflusso delle acque – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - Ciò richiede pertanto un intervento per modificare la portata del rio, aumentandone la sezione. Da tempo assistiamo ad u significativo incremento delle piogge, diretta conseguenza dei sempre più evidenti mutamenti climatici. Ciò determina sempre più il verificarsi di fenomeni simili a questo. Pertanto il Consorzio è attivo, per proteggere il territorio e garantire la sicurezza idraulica ai cittadini”

“In questo tratto di comprensorio - prosegue Ridolfi - sono in effetti state molte le segnalazioni e le richieste da parte dei cittadini che si trovano ad affrontare le problematiche che derivano da un reticolo realizzato un tempo per finalità irrigue e che oggi, a fronte della sensibile urbanizzazione registrata, svolge quasi esclusivamente attività colatoria, con lo scopo di allontanare le acque piovane della case. Grazie anche alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, ora possiamo realizzare questo nuovo intervento. E l’impegno proseguirà ulteriormente”.