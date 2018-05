Piana



La 1000 miglia ad Altopascio

venerdì, 18 maggio 2018, 16:12

Un paese intero vestito a festa che ha salutato gli oltre 400 equipaggi della Mille Miglia. Altopascio ha accolto la corsa più bella del mondo con una gioia e un impegno inediti A salutare l'arrivo degli equipaggi, inoltre, la rievocazione medievale, organizzata dal gruppo storico Casteldurante di San Ginese. Grande soddisfazione da parte del sindaco Sara D'Ambrosio: «Ci siamo preparati al meglio per accogliere, festeggiare e rendere omaggio a questo grande evento unico nel suo genere e soprattutto per noi, visto che fino ad oggi la Mille Miglia non era mai passata da Altopascio. Abbiamo realizzato quest'evento grazie al contributo di tutti: delle scuole, dei volontari, delle associazioni che hanno dato davvero il massimo, della Polizia Municipale, del comitato trattori d'epoca Tarabori, dei club motoristici, Balestrero e Kursaal, degli sponsor che ci hanno supportato e ovviamente dell'ACI Lucca. Un paese intero, dai commercianti ai cittadini, era tutto qui, nel nostro bellissimo centro storico».

Ma la festa ad Altopascio non finisce qui. Il lungo weekend targato Tau, infatti, prosegue con l'Altopascio Street Food Festival. Cuochi on the road e fantastici truck con il più buono "cibo da strada" da tutta Italia saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele domani, sabato 19 e domenica 20 maggio, dalle 11.30 alle 24.

E sempre domenica 20 maggio, Altopascio si tinge dei mille colori dello sport, del divertimento e della solidarietà per il passaggio della torcia degli Special Olympics e per la prima edizione della Festa dello Sport. Il centro storico si trasformerà in una vera palestra a cielo aperto con tantissime attività e occasioni di gioco per tutti. L'arrivo della torcia, portata dall'atleta altopascese Nilo Franceschini insieme ai ragazzi del Panda Baskin, è previsto per le 11.30. Prima, però, l'appuntamento è con la premiazione degli atleti, grandi e piccoli, che, in discipline diverse, portano alto il nome di Altopascio. La giornata proseguirà, poi, alle 15 con il primo round del tiro alla fune con protagonisti gli amministratori. E ancora: tante le personalità sportive di calibro nazionale presenti ad Altopascio. Alla festa dello sport, infatti, ci saranno anche Denis Coku, 13 anni, campione italiano nel 2017 di paradressage del team Riding Club Mugello di Borgo a Mozzano, Francesco Bonanno, presidente della federazione paralitica di calcio-balilla, e Walter Riccomi, ex ciclista professionista su strada. In piazza, fin dalla mattina, tanti appuntamenti con il calcio, a cura dell'Academy Tau, con il fitness, grazie alla palestra Body Mind. E ancora: la ginnastica ritmica con la Virtus Orentano, la danza con la Soul Dance e la Simple Dance Academy, il freestyle con le pattinatrici dell'Acquario Altopascio, il freestyle con le pattinatrici dell'Acquario Altopascio, il dodgeball, il torneo di calcio balilla e lo street tennis.