La classe 2^ A del liceo "Majorana" quinta al concorso nazionale "Premio Archimede 2018"

giovedì, 10 maggio 2018, 12:43

Riconoscimento per il liceo scientifico "Majorana" di Capannori. La classe 2A si è classificata quinta al concorso nazionale "Premio Archimede 2018" promosso dall'Unione Matematica Italiana. Il verdetto è stato espresso negli scorsi giorni dalla commissione giudicatrice, che ha esaminato tutti i lavori pervenuti.

Scopo del concorso, dedicato al tema "Matematica è cultura" e aperto alle scuole secondarie di secondo grado italiane, era sottolineare la valenza dello studio della matematica come supporto alle discipline scientifiche e come strumento di analisi ed interpretazione della realtà.

Il progetto presentato, dal titolo "Il sesto senso matematico" premia il lavoro sinergico svolto da docenti di matematica, Stefania Tintori, e scienze, Chiara Gedressi, ancora più significativo perché perfettamente integrato nella didattica curricolare e mette in rilievo la valenza del gruppo classe, motivato e coeso.

Il lavoro, articolato in sei cartelloni illustrativi di molteplici aspetti di utilizzo degli strumenti matematici nella vita quotidiana, sarà esposto prossimamente nell'atrio del palazzo municipale di Capannori e potrà servire come molteplice spunto di riflessione per la cittadinanza, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche e soprattutto culturale.