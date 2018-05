Piana



L'Academy Porcari conferma Fabrizio Salvadori sulla panchina e Andrea Monaci ds

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:03

Dopo la sofferta e meritata vittoria per 3-2 nella finale di Borgo a Mozzano dei playoff di terza categoria contro lo Sporting Viareggio, l'Academy Porcari guarda al futuro e conferma due fra i principali artefici di questa resurrezione bianconera, dopo la conclusione amara dell'esperienza in prima categoria per motivi extratecnici.



Il ds Andrea "Puma" Monaci e il tecnico Fabrizio Salvadori guideranno anche nella prossima stagione una rosa che verrà sostanzialmente confermata, con qualche nuovo innesto per affrontare da protagonisti il campionato di seconda categoria.La notizia della conferma è arrivata direttamente dal presidente dell'Academy Porcari Stefano Silla, durante la festa per celebrare la vittoria nel campionato e la promozione, che si è svolta in un locale della zona.



Silla, acclamatissimo dai ragazzi, ha fatto gli onori di casa insieme al vicepresidente Raffaello Bertuccelli e il direttore generale Lionello Belcrei nei confronti del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, che ha voluto rendere omaggio con la propria presenza a questa importante realtà sportiva porcarese che sta crescendo sia nel calcio dilettantistico attraverso questa vittoria, ma soprattutto per il settore giovanile che sta ottenendo ottimi risultati sotto ogni profilo, dopo due anni di intenso lavoro con tecnici preparati e ragazzi validi sia per quanto riguarda l'aspetto umano che tecnico.



Questa la rosa dei vincitori dei playoff di Terza categoria:



Allenatore : Fabrizio SalvadoriViceallenatore : Gianluca BarsiPreparatore atletico : Antonio Pelosi Portieri : Luca Pirito, Alessio Gigli. Difensori : Gianni Micheli, Giacomo Campigli, Daniele Pracchia, Stefano Lombardi, Gianluca Musetti, Giacomo Lombardi, Giacomo Bertocchini, Lorenzo Bagnatori.Centrocampisti : Filippo Picchi, Giacomo Franceschini, Marco Ammazzini, Nicolò Amodio, Hamdi Hyka, Niccolò Rosso, Davide Tonelli, Patrick Petrilli, Sebastiano Giuntoli.Attaccanti : Andrea Monaci (capitano) , Lorenzo Pirito, Enea Gorka e Andrea Miserendino.Società :Presidente : Stefano SillaDirettore Sportivo : Andrea MonaciDirigenti : Adriano Tocchini, Adriano Magnaterra, Nicola Baroncelli, Domenico Scarnato.