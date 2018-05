Piana



Le borse dello stilista altopascese Luca Piattelli nel tempio italiano della moda

lunedì, 14 maggio 2018, 10:28

Dopo tanto lavoro preparatorio, durato almeno due anni, giungono una dopo l'altra grandi soddisfazioni per lo stilista altopascese Luca Piattelli e la sua linea di borse. A poche settimane dalla recente notizia dell'esposizione dei suoi prodotti di alta moda in uno dei centri commerciali più belli dell'Estremo Oriente, il Thaie Plaza di Fuzhou, arriva ora la presentazione in uno dei templi italiani dell'alta moda, il Just Cavalli Restaurant & Club di Milano. La serata, che vedrà la presentazione della collezione primavera-estate 2019, si preannuncia indimenticabile per lo stilista e per tutto l'entourage, visto il prestigio del luogo in ambito fashion e la presenza di personaggi di rilievo dell'alta moda italiana e non solo. L'appuntamento è fissato per domenica 20 Maggio 2018 e Luca Piattelli è ovviamente molto concentrato sull'evento, per una serata che sarà certamente emozionante per lui e per tutti i suoi collaboratori.



"Un po' di emozione sarà impossibile non provarla- commenta lo stilista - visto il luogo e il notevole lavoro di tante persone che ci ha avvicinato a questa serata. Il nome Just Cavalli non ha bisogno di alcuna presentazione perché è sinonimo della moda italiana di più alta qualità e appeal nel mondo e mi auguro che le mie creazioni, realizzate da mani esperte e capaci, possano trovare il gradimento delle tante personalità che saranno presenti quella sera a Milano. Un vero e proprio esame per tutti noi, che siamo comunque convinti di presentare prodotti che hanno tutte le caratteristiche per essere apprezzati. Dopo il gradimento che abbiamo raccolto in Cina, si tratta di un nuovo passo avanti del percorso del mio progetto di alta moda ".