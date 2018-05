Piana



Marlia, Del Chiaro e Pieretti: "Priorità mettere in sicurezza la frana di via del giardinetto"

venerdì, 11 maggio 2018, 17:15

La questione è nota. Da tempo la sponda del Rio Nocella ha ceduto nel tratto che costeggia Via del Giardinetto, causando lo smottamento del ciglio stradale. In attesa del ripristino dell’argine, le autorità competenti sono state costrette ad installare barriere provvisorie riducendo notevolmente la carreggiata, tanto da rendere difficoltoso lo scambio di auto nei due sensi di marcia. E’ necessario, dunque, un intervento complessivo di rifacimento della sponda del torrente e di messa in sicurezza della strada, con la posa di nuovo asfalto e l’installazione di un parapetto. Un’opera fortemente attesa dai residenti, anche perché collocata in zona densamente abitata e, quindi, di transito nel centro urbano.

Sul punto intervengono i consiglieri comunali Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti: “Il ripristino della carreggiata in Via del Giardinetto e la messa in sicurezza del Rio Nocella rappresentano una priorità per la frazione - affermano i consiglieri; per questo stiamo lavorando in accordo con l'amministrazione e con i tecnici del Comune per riuscire ad intervenire in tempi rapidi ed assicurare ai residenti una soluzione definitiva del problema”.

L'intervento di ripristino, preventivo alla mano, ha un costo complessivo che si attesta sui 200 mila euro, come risulta dalle verifiche tecniche e dagli accertamenti effettuati. Il Comune sta lavorando per riuscire ad ottenere un contributo dalla Regione nell’ambito degli interventi a difesa del suolo. “Il ripristino della sponda del rio Nocella è più articolato di quanto possa sembrare e i costi non sono trascurabili - continuano Pieretti e Del Chiaro; ma questo non deve fermarci: che ci sia o meno l’aiuto economico della Regione l’opera va realizzata senza attendere oltre. A breve sarà pronto il progetto definitivo e i lavori potranno essere dati in appalto”.

Quello di Via del Giardinetto, fanno sapere i consiglieri, non è l’unico lavoro pubblico in programma per la Frazione. Stanno per concludersi, intanto, i lavori per la costruzione del marciapiede su Viale Europa, con cui si è collegato il centro del paese alla nuova farmacia e saranno installati, come annunciato dal sindaco Menesini, i varchi telematici per sanzionare i tir che non rispettano l’ordinanza della circolazione a fasce orarie. “Sono in cantiere anche altri importanti progetti per Marlia - concludono Del Chiaro e Pieretti. Tra questi, un intervento su Via Masini per ridurre la velocità dei tir e mettere in sicurezza i pedoni, un progetto di riqualificazione della centrale Via Paolinelli e la sostituzione del manto stradale in diverse arterie con interventi mirati di asfaltatura”.